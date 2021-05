L’Lsd sarà legale negli Usa: “Può curare malattie mentali gravi” (Di martedì 11 maggio 2021) Gli Stati Uniti potrebbero legalizzare l’uso delL’Lsd e degli allucinogeni per uso terapeutico entro il 2023. A suggerirlo uno studio condotto dalla University of California di San Francisco e pubblicato dalla rivista scientifica Nature Medicine, che dimostra come la 3,4-methylenedioxy-N-methylamphetamine (MDMA), ovvero l’Ecstasy o Molly, aiuta a curare il Post-traumatic stress disorder, se accompagnata dalla terapia psicologica tradizionale. La sperimentazione ha coinvolto alcuni veterani di guerra, come Scott Ostrom, che aveva combattuto in Iraq e poi tentato il suicido. Dopo la terapia, ha dichiarato al New York Times di essere diventato “letteralmente un’altra persona”, e così il 67 per cento dei partecipanti alla terza fase dello studio. I risultati aprono dunque alla possibilità che l’Fda autorizzi le sostanze psichedeliche come LSD per ... Leggi su tpi (Di martedì 11 maggio 2021) Gli Stati Uniti potrebbero legalizzare l’uso dele degli allucinogeni per uso terapeutico entro il 2023. A suggerirlo uno studio condotto dalla University of California di San Francisco e pubblicato dalla rivista scientifica Nature Medicine, che dimostra come la 3,4-methylenedioxy-N-methylamphetamine (MDMA), ovvero l’Ecstasy o Molly, aiuta ail Post-traumatic stress disorder, se accompagnata dalla terapia psicologica tradizionale. La sperimentazione ha coinvolto alcuni veterani di guerra, come Scott Ostrom, che aveva combattuto in Iraq e poi tentato il suicido. Dopo la terapia, ha dichiarato al New York Times di essere diventato “letteralmente un’altra persona”, e così il 67 per cento dei partecipanti alla terza fase dello studio. I risultati aprono dunque alla possibilità che l’Fda autorizzi le sostanze psichedeliche come LSD per ...

theliecoach : Nel 2023 gli USA potrebbero legalizzare l'LSD. 3 considerazioni: Finalmente le sparatorie saranno divertentissim… - GiaccAvv : RT @_DAGOSPIA_: IN AMERICA L'LSD SARA' LEGALE: 'PUÒ CURARE LO STRESS' - L'FDA PRONTA AD AUTORIZZARE L'USO DAL 2023 - Antaresnetz : @lameduck1960 Non c'entra ma su LA STAMPA: La rivincita dell’LSD ,in America sarà legale: “Può curare lo stress”… - AdornatoAntonio : RT @_DAGOSPIA_: IN AMERICA L'LSD SARA' LEGALE: 'PUÒ CURARE LO STRESS' - L'FDA PRONTA AD AUTORIZZARE L'USO DAL 2023 - bisagnino : IN AMERICA L'LSD SARA' LEGALE. L'FDA PRONTA AD AUTORIZZARE L'USO TERAPEUTICO DI ALLUCINOGENI DAL 2023, ERANO ILLEG… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Lsd sarà La rivincita dell’LSD ,in America sarà legale: “Può curare lo stress” La Stampa