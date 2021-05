LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: GRANDE ITALIA! Elena Bertocchi d’oro, Chiara Pellacani di bronzo dal metro!!! (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.11: Fantastica prestazione delle azzurre a cui non è riuscita la doppietta ma sono comunque entrambe sul podio nel trampolino un metro! 21.09: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO BertocchiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! E bronzo per Pellacani!!! Argento per Heimberg con 52 punti nel finale e 255.55 21.08: Fantastico il tuffo di Bertocchi che piazza un tuffo di GRANDE LIVEllo, 58.50 e va al comando!!! Due azzurre in testa e manca solo Heimberg 21.08: E’ medaglia per Pellacani che ottiene un punteggio di 49.20, è in testa con 254.16 21.07: Bene Ilinykh che trova un GRANDE tuffo nel finale: punteggio di 54.60, è prima con 249.30. Ora le azzurre! 21.06: Un po’ scarsa l’ucraina Pysmenska ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.11: Fantastica prestazione delle azzurre a cui non è riuscita la doppietta ma sono comunque entrambe sul podio nel trampolino un metro! 21.09: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Eper!!! Argento per Heimberg con 52 punti nel finale e 255.55 21.08: Fantastico il tuffo diche piazza un tuffo dillo, 58.50 e va al comando!!! Due azzurre in testa e manca solo Heimberg 21.08: E’ medaglia perche ottiene un punteggio di 49.20, è in testa con 254.16 21.07: Bene Ilinykh che trova untuffo nel finale: punteggio di 54.60, è prima con 249.30. Ora le azzurre! 21.06: Un po’ scarsa l’ucraina Pysmenska ...

