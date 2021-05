LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Bertocchi e Pellacani vedono la finale dal metro (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59: Continua la gara positiva della svizzera Michelle Heimberg, che si porta al terzo posto (203.85) vicina alle due azzurre. Comincia ora l’ultima rotazione. 13.55: Disastroso tuffo dell’ucraina Arnautova che prende solo 6 punti con l’uno e mezzo rovesciato carpiato. Addio finale. Era quarta dopo la terza rotazione. 13.54: Sempre quarta l’ucraina Pysmenska con 194.60, ma ben distanze da entrambe le italiane. 13.53: Bertocchi SEMPRE PRIMA! Ancora un ottimo tuffo per la lombarda che ottiene 52.80 con l’uno e mezzo rovesciato carpiato. E’ in testa con 210.00 punti. Solo le due azzurre hanno sfondato il muro dei 200 punti. 13.50: Uno e mezzo rovesciato carpiato da 50.40 punti per la russa Ilinykh, che è terza con 199.10. 13.45: Ci sono 54.60 punti con il uno e mezzo rovesciato ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.59: Continua la gara positiva della svizzera Michelle Heimberg, che si porta al terzo posto (203.85) vicina alle due azzurre. Comincia ora l’ultima rotazione. 13.55: Disastroso tuffo dell’ucraina Arnautova che prende solo 6 punti con l’uno e mezzo rovesciato carpiato. Addio. Era quarta dopo la terza rotazione. 13.54: Sempre quarta l’ucraina Pysmenska con 194.60, ma ben distanze da entrambe le italiane. 13.53:SEMPRE PRIMA! Ancora un ottimo tuffo per la lombarda che ottiene 52.80 con l’uno e mezzo rovesciato carpiato. E’ in testa con 210.00 punti. Solo le due azzurre hanno sfondato il muro dei 200 punti. 13.50: Uno e mezzo rovesciato carpiato da 50.40 punti per la russa Ilinykh, che è terza con 199.10. 13.45: Ci sono 54.60 punti con il uno e mezzo rovesciato ...

