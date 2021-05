LIVE – Torino-Milan, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA) (Di martedì 11 maggio 2021) Il Milan, dopo lo spareggio Champions con la Juventus, si prepara per disputare l’infrasettimanale contro l’altra squadra di Torino nel match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Nella giornata odierna, martedì 11 maggio, il tecnico rossonero Stefano Pioli, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto in DIRETTA attraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA conferenza stampa AGGIORNA LA DIRETTA 11.32 – “Contro il Torino gara importantissima. Siamo concentrati e consapevoli che dobbiamo ancora ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Il, dopo lo spareggio Champions con la Juventus, si prepara per disputare l’infrasettimanale contro l’altra squadra dinel match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Nella giornata odierna, martedì 11 maggio, il tecnico rossonero Stefano, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LAAGGIORNA LA11.32 – “Contro ilgara importantissima. Siamo concentrati e consapevoli che dobbiamo ancora ...

