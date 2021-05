LIVE Schio-Venezia 8-7, Serie A basket femminile in DIRETTA: +1 Famila dopo i primi 5 minuti (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-7 Gruda riporta avanti Schio. 6-7 2/2 per l’mvp di gara-2, 5’45” da giocare, 2-1 la situazione falli. Fallo di Olbis sulla penetrazione di Penna che andrà in lunetta con due liberi. 6-5 TRIPLA di Carangelo. 6-2 2/2 Gruda, 6’48” sul cronometro del primo quarto. Fallo di Fagbenle su Gruda che sfiora il 2+1, liberi. Gruda si prende un altro piazzato dalla media ma trova solo il ferro. Ottima difesa del Famila che costringe Venezia all’infrazione di campo, 8’21” sul cronometro del primo quarto. 4-2 Taglio di Gruda servita da Harmon. 2-2 Penna sulla sirena dei 24 fa balzare in piedi tutta la panchina della Reyer. 2-0 Piazzato di Gruda dalla media. SI PARTE! PALLA A DUE! 19.28 I QUINTETTI, Schio: Mestdagh, Gruda, Andrè, Dotto, Harmon; ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-7 Gruda riporta avanti. 6-7 2/2 per l’mvp di gara-2, 5’45” da giocare, 2-1 la situazione falli. Fallo di Olbis sulla penetrazione di Penna che andrà in lunetta con due liberi. 6-5 TRIPLA di Carangelo. 6-2 2/2 Gruda, 6’48” sul cronometro del primo quarto. Fallo di Fagbenle su Gruda che sfiora il 2+1, liberi. Gruda si prende un altro piazzato dalla media ma trova solo il ferro. Ottima difesa delche costringeall’infrazione di campo, 8’21” sul cronometro del primo quarto. 4-2 Taglio di Gruda servita da Harmon. 2-2 Penna sulla sirena dei 24 fa balzare in piedi tutta la panchina della Reyer. 2-0 Piazzato di Gruda dalla media. SI PARTE! PALLA A DUE! 19.28 I QUINTETTI,: Mestdagh, Gruda, Andrè, Dotto, Harmon; ...

