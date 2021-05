LIVE Nuoto artistico, Europei 2021 in DIRETTA: Murru e Gallo stupiscono nei preliminari del libero! (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.32: Israele, con Blecher e Bobritsky, nonostante una bella prestazione, è dietro all’Italia con 85.4333. Sono terze. Prosegue la gara con le serbe Dimitrijevic e Kontic 9.27: Ottimo punteggio per le azzurre!!! 85.6000 che significa secondo posto provvisorio alle spalle dell’Olanda! 25.9000 di esecuzione, 34 di impression, 25.700 di sincronismo 9.26: Prova tutto sommato soddisfacente, senza errori per la coppia azzurra 9.21: Il PortoGallo totalizza un punteggio di 77.2667. E’ il momento dell’Italia! Veronica Gallo e Marta Murru sono in vasca a caccia di un buon risultato 9.15: L’Ungheria totalizza 75.0667, è il momento del PortoGallo con Goncalves e Vieira 9.10: Daabousova-Miskechova per la Slovacchia totalizzano un punteggio di 78.5000 e si ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.32: Israele, con Blecher e Bobritsky, nonostante una bella prestazione, è dietro all’Italia con 85.4333. Sono terze. Prosegue la gara con le serbe Dimitrijevic e Kontic 9.27: Ottimo punteggio per le azzurre!!! 85.6000 che significa secondo posto provvisorio alle spalle dell’Olanda! 25.9000 di esecuzione, 34 di impression, 25.700 di sincronismo 9.26: Prova tutto sommato soddisfacente, senza errori per la coppia azzurra 9.21: Il Portototalizza un punteggio di 77.2667. E’ il momento dell’Italia! Veronicae Martasono in vasca a caccia di un buon risultato 9.15: L’Ungheria totalizza 75.0667, è il momento del Portocon Goncalves e Vieira 9.10: Daabousova-Miskechova per la Slovacchia totalizzano un punteggio di 78.5000 e si ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Nuoto sincronizzato Europei Budapest 2021: prima giornata con l’Italia (DIRETTA) - #Nuoto #sincronizzato… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2021 in DIRETTA: la russa Subbottina in testa nel solo libero. Attesa per Marta Murru… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2021 in DIRETTA: Marta Murru darà il via alle danze - #Nuoto #artistico #Europei… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2021 in DIRETTA: Marta Murru darà il via alle danze - #Nuoto #artistico #Europei… - ImpieriFilippo : RT @Nuotomania: DA -