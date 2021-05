LIVE Nuoto artistico, Europei 2021 in DIRETTA: Murru e Gallo stupiscono nei preliminari del libero: sono seste! (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.52: L’appuntamento è per le 16 con la finale del singolo femminile, Marta Murru sarà la terza a scendere in vasca. Grazie per averci seguito, a più tardi, buona giornata! 10.51: Queste le finaliste del duo tecnico: Russia, Ucraina, Austria, Bielorussia, Olanda, Italia, Israele, Gran Bretagna, Liechtenstein, Svizzera, Germania, San Marino 10.50: Marta Murru e Veronica Gallo chiudono questa fase preliminare al sesto posto: risultato auspicabile ma tutt’altro che certo alla vigilia 10.49: La coppia del Liechtenstein conquista la finale con il punteggio di 84.4000, che significa nono posto. 10.44: Con 82.5333 la Svizzera entra tra le finaliste e si posiziona al nono posto alle spalle dell’Italia. Ora si chiude con le due rappresentanti del Liechtenstein, ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.52: L’appuntamento è per le 16 con la finale del singolo femminile, Martasarà la terza a scendere in vasca. Grazie per averci seguito, a più tardi, buona giornata! 10.51: Queste le finaliste del duo tecnico: Russia, Ucraina, Austria, Bielorussia, Olanda, Italia, Israele, Gran Bretagna, Liechtenstein, Svizzera, Germania, San Marino 10.50: Martae Veronicachiudono questa fase preliminare al sesto posto: risultato auspicabile ma tutt’altro che certo alla vigilia 10.49: La coppia del Liechtenstein conquista la finale con il punteggio di 84.4000, che significa nono posto. 10.44: Con 82.5333 la Svizzera entra tra le finaliste e si posiziona al nono posto alle spalle dell’Italia. Ora si chiude con le due rappresentanti del Liechtenstein, ...

