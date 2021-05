LIVE Nuoto artistico, Europei 2021 in DIRETTA: Murru e Gallo stupiscono nei preliminari del libero: sono seste! Un errore per Murru nel solo tecnico: ottava (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.13: Si chiude qui la nostra DIRETTA della seconda giornata del Nuoto artistico. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani, buona serata 17.12: Si chiude con un ottavo posto la prima gara di Marta Murru che ha totalizzato 76.5767 17.09: Oro dunque alla ucraina Marta Fiedina con il punteggio di 91.8445, medaglia d’argento per la greca Evangelia Platanioti, bronzo per la bielorussa Vasilina Khandoshka con il punteggio di 87.7173 17.08: Chiude con un punteggio di 79.2455 ed è sesta davanti all’azzurra Murru che chiude dunque in ottava posizione, perdendo un posto rispetto alle qualificazioni 17.05: Sarà sul podio la greca Platanioti che, pur con qualche piccola sbavatura, ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.13: Si chiude qui la nostradella seconda giornata del. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani, buona serata 17.12: Si chiude con un ottavo posto la prima gara di Martache ha totalizzato 76.5767 17.09: Oro dunque alla ucraina Marta Fiedina con il punteggio di 91.8445, medaglia d’argento per la greca Evangelia Platanioti, bronzo per la bielorussa Vasilina Khandoshka con il punteggio di 87.7173 17.08: Chiude con un punteggio di 79.2455 ed è sesta davanti all’azzurrache chiude dunque inposizione, perdendo un posto rispetto alle qualificazioni 17.05: Sarà sul podio la greca Platanioti che, pur con qualche piccola sbavatura, ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Nuoto sincronizzato Europei Budapest 2021: prima giornata con l’Italia (DIRETTA) - #Nuoto #sincronizzato… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2021 in DIRETTA: la russa Subbottina in testa nel solo libero. Attesa per Marta Murru… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2021 in DIRETTA: Marta Murru darà il via alle danze - #Nuoto #artistico #Europei… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2021 in DIRETTA: Marta Murru darà il via alle danze - #Nuoto #artistico #Europei… - ImpieriFilippo : RT @Nuotomania: DA -