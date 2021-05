LIVE Musetti-Opelka 4-6 | Internazionali d’Italia in DIRETTA | Lorenzo sorpreso da un break | 12 ace dell’americano

Leggi su oasport

(Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-BASILASHVILI (2° MATCH DALLE 10.00) 15-15 Ma ovviamente arriva l’ace di… Il tredicesimo dell’incontro. 15-0 Regalo di! Errore in risposta,parte avanti sul servizio. 1-0 Bel lungolinea di, che parte avanti nel primo set. 40-30 Che palla corta di! Che coraggio in un momento difficile! 30-30 Punto diretto! Bellissima reazione. 15-30 Demi-volèe di. E’ in grandissima fiducia. 0-15appare in difficoltà, soffre il fatto di non riuscire a rispondere a fatica anche sul suo servizio. 13.57deve crederci di più, insistere sullo ...