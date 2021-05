LIVE Musetti-Opelka 4-6 | 3-3 Internazionali d’Italia in DIRETTA | battaglia al servizio nel secondo set

(Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-BASILASHVILI (2° MATCH DALLE 10.00) 4-3.è ancora vivo e recupera un altro game da 15-30. Adesso l’americano ci sta provando ripetutamente anche in risposta. 40-30 Fortunatamente sbagliacon il rovescio conche era molto lontano dal campo. 30-30 Riesce a difendersiin qualche modo con il dritto e induce all’errore. 15-30 Carica sul drittoche spinge e si fa minaccioso. 15-15 Ottima prima che tiene a galla l’azzurro. 0-15 Taglia il rovescioe non riesce a tirarla su. 3-3. Ogni ambizione diviene stroncata da un altro ace di ...

Fprime86 : RT @SkySport: TRIPLO CANALE PER SEGUIRE IL TENNIS DA ROMA: Ora #Berrettini su Sky Sport Uno #Sonego su Sky Sport Arena e #Musetti su Sky Sp… - SkySport : TRIPLO CANALE PER SEGUIRE IL TENNIS DA ROMA: Ora #Berrettini su Sky Sport Uno #Sonego su Sky Sport Arena e #Musetti… - UgoBaroni : RT @SkySport: Internazionali d'Italia: da ora #Sonego, #Berrettini e #Musetti LIVE su Sky - De_Sand88 : RT @SkySport: Internazionali d'Italia: da ora #Sonego, #Berrettini e #Musetti LIVE su Sky - SkySport : Internazionali d'Italia: da ora #Sonego, #Berrettini e #Musetti LIVE su Sky -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Musetti

- DIMITROV a seguire: SONEGO - MONFILS a seguire:- OPELKA a seguire: SCHWARTZMAN - A. ALIASSIME a seguire: DELBONIS - GOFFINLorenzoaffronta Reilly Opelka oggi nell'incontro di secondo turno degli Internazionali BNL d'Italia ... SEGUI ILDEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI I RISULTATI GIORNO PER GIORNO La sfida ...Matteo subito con Basilashvili, il torinese affronta Monfils. Il numero 1 al mondo incrocia Fritz. Donne: Trevisan battuta, Cocciaretto con Garcia ...Quarta giornata al Foro Italico per gli Internazionali d'Italia, Masters 1000 in corso a Roma Tutta la giornata è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Sul nostro sito aggiornamenti e cronaca ...