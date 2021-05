LIVE – Musetti-Opelka 3-4 | Internazionali BNL d’Italia 2021 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 11 maggio 2021) Ile latestuale del match tra Lorenzoe Reilly, valido per il secondo turno degliBNL. Secondo turno di fuoco tra l’azzurro e lo statunitense, il primo superiore a Hubert Hurkacz e il secondo superiore a Richard Gasquet all’esordio;tenterà di disinnescare il servizio di, sebbena sia un’impresa tutt’altro che agevole. Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante la giornata di martedì 11 maggio. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA3-4 PRIMO SET – L’azzurro tiene il turno di battuta ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Musetti

- DIMITROV a seguire: SONEGO - MONFILS a seguire:- OPELKA a seguire: SCHWARTZMAN - A. ALIASSIME a seguire: DELBONIS - GOFFINLorenzoaffronta Reilly Opelka oggi nell'incontro di secondo turno degli Internazionali BNL d'Italia ... SEGUI ILDEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI I RISULTATI GIORNO PER GIORNO La sfida ...Matteo subito con Basilashvili, il torinese affronta Monfils. Il numero 1 al mondo incrocia Fritz. Donne: Trevisan battuta, Cocciaretto con Garcia ...Lorenzo Musetti scende in campo a Roma per il secondo turno degli internazionali, come vederla in streaming e come cambia la classifica ...