LIVE Giro d’Italia, Piacenza-Sestola in DIRETTA: si sale verso Castello di Carpineti. Gruppo in rimonta (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 14.51 42,6 km/h la media dopo due ore di gara. 14.48 Filippo Tagliani (Androni Giocattoli Sidermec) è transitato per primo al traguardo volante di Rossena davanti al compagno di squadra Nicola Venchiarutti e Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè). 14.45 Ci troviamo a 85 chilometri dal traguardo di Sestola. 14.42 Il primo GPM da affrontare sarà quello di Castello di Carpineti (km 111,8), 3 chilometri d’ascesa al 7,8% con picchi del 9,5%,. 14.39 Il Gruppo continua a recuperare tempo prezioso sui fuggitivi. 14.36 Ecco un’immagine della maglia rosa Filippo Ganna in testa al plotone: The front group in composed by: Il Gruppo di testa è composto ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL14.51 42,6 km/h la media dopo due ore di gara. 14.48 Filippo Tagliani (Androni Giocattoli Sidermec) è transitato per primo al traguardo volante di Rossena davanti al compagno di squadra Nicola Venchiarutti e Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè). 14.45 Ci troviamo a 85 chilometri dal traguardo di. 14.42 Il primo GPM da affrontare sarà quello didi(km 111,8), 3 chilometri d’ascesa al 7,8% con picchi del 9,5%,. 14.39 Ilcontinua a recuperare tempo prezioso sui fuggitivi. 14.36 Ecco un’immagine della maglia rosa Filippo Ganna in testa al plotone: The front group in composed by: Ildi testa è composto ...

