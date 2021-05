LIVE Giro d’Italia, Piacenza-Sestola in DIRETTA: si inizia a salire! 5’30” per i 25 battistrada (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 14.22 Ineos Grenadiers in blocco in testa al gruppo con la maglia rosa Filippo Ganna. 14.20 Siamo ormai in vista del traguardo volante. 14.17 La pioggia continua a tergiversare sulla corsa. 14.14 Il gruppo si sta avvicinando al traguardo volante di Rossena, che si trova in un tratto in salita. Dopodiché la gara prenderà tutta un’altra svolta. 14.11 La corsa si trova a San Polo d’Enza. 14.08 105 km al traguardo e 5’36” di vantaggio per i 25 battistrada. 14.05 Successivamente ci sarà un lungo saliscendi che presenta due GPM di terza categoria con pendenze oltre il 10%: Castello di Carpineti (km 111,8), 3 chilometri d’ascesa al 7,8% con picchi del 9,5%, e Montemolino (km 143,4), 2 chilometri al 10,9% e punte del ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL14.22 Ineos Grenadiers in blocco in testa al gruppo con la maglia rosa Filippo Ganna. 14.20 Siamo ormai in vista del traguardo volante. 14.17 La pioggia continua a tergiversare sulla corsa. 14.14 Il gruppo si sta avvicinando al traguardo volante di Rossena, che si trova in un tratto in salita. Dopodiché la gara prenderà tutta un’altra svolta. 14.11 La corsa si trova a San Polo d’Enza. 14.08 105 km al traguardo e 5’36” di vantaggio per i 25. 14.05 Successivamente ci sarà un lungo saliscendi che presenta due GPM di terza categoria con pendenze oltre il 10%: Castello di Carpineti (km 111,8), 3 chilometri d’ascesa al 7,8% con picchi del 9,5%, e Montemolino (km 143,4), 2 chilometri al 10,9% e punte del ...

