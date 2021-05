LIVE Giro d’Italia, Piacenza-Sestola in DIRETTA: partiti! Iniziata la quarta tappa (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 12.11 La maglia rosa al via della frazione odierna. Maglia Rosa @EnelGroupIT: @GannaFilippo #Giro pic.twitter.com/impIBqdruH — Giro d’Italia (@Giroditalia) May 11, 2021 12.08 partiti!!! Iniziata la quarta tappa del Giro d’Italia 2021. 12.06 Filippo Ganna in maglia rosa, Vincenzo Albanese in maglia azzurra, Tim Merlier in maglia ciclamino e Tobia Foss in maglia bianca in testa al gruppo in attesa del via. 12.02 Attenzione all’incognita meteo che potrebbe condizionare pesantemente la tappa odierna. 11.58 L’altimetria della tappa ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL12.11 La maglia rosa al via della frazione odierna. Maglia Rosa @EnelGroupIT: @GannaFilippo #pic.twitter.com/impIBqdruH —(@ditalia) May 11, 2021 12.08!!ladel2021. 12.06 Filippo Ganna in maglia rosa, Vincenzo Albanese in maglia azzurra, Tim Merlier in maglia ciclamino e Tobia Foss in maglia bianca in testa al gruppo in attesa del via. 12.02 Attenzione all’incognita meteo che potrebbe condizionare pesantemente laodierna. 11.58 L’altimetria della...

