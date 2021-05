LIVE Giro d’Italia | Piacenza-Sestola in DIRETTA | la pioggia continua a tormentare la gara mentre altri corridori provano a raggiungere Campenaerts ed Hermans

(Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL13.13 Per ora in testa ci sono Quinten(Intermarché-Wanty) e Victor(Qhubeka ASSOS). Un altro gruppetto di, però, sta provando ai due fuggitivi. 13.10a piovere senza sosta sulla. 13.07 150 chilometri al traguardo. 13.04 Il gruppo maglia rosa sta rallentando. 13.01 Dal plotone si è staccato un gruppetto diche sta provando a riprendere i fuggitivi. 12.58 Quinten(Intermarché-Wanty-Gobert) e Victor(Qhubeka-Assos) nonostante l’andatura del gruppo non mollano e proseguono nella loro azione con il ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 3? ?? Piancanelli - km 122 ????????????????????????????????????????@gougeardA, @PellaudSimon, A… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 3? ?? Ricca - km 158 ????????????????????????? @PellaudSimon, ??@vincenalban, @ZOCC2,… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 2? | Tappa 2? ?? Castelnuovo Don Bosco - km 76 ??????????????? @vincenalban, Filippo Tagli… - tuttobiciweb_it : Una tappa da non perdersi la quarta del #Giro da Piacenza a Sestola, seguitela live con noi - SpazioCiclismo : Pioggia battente, ma i corridori non si fanno spaventare ed è subito bagarre nella Piacenza-Sestola #Giro -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Giro

Dal mese di luglio PIERO PELÙ sarà in tour con "GIGANTE", una serie di concerti esplosivi inper l'Italia, pronto a far ripartire la musica. "La musica non si arresta. Finalmente ci possiamo riabbracciare con questi concerti che ......velocizzare le procedure e abbandonare "carta e penna" per passare a sistemi digitali neldi ... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ...‘Gigante Live’, Piero Pelù in concerto il 18 luglio a Molfetta: “Finalmente ci possiamo riabbracciare” - Ultime notizie Bari ...Dal mese di luglio 2021 Piero Pelù sarà in tour con “Gigante live”, una serie di concerti esplosivi in giro per l’Italia ...