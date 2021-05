LIVE Giro d’Italia in DIRETTA: inizia il Colle Passerino, i big si sfidano! (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 17.02 Scende a 1’00” il vantaggio della coppia di testa. Si frantuma il gruppetto degli inseguitori, tirato da De Marchi. 17.01 Taaramae transita per primo al traguardo volante di Fanano e si prende 3? di abbuono! 2? a Jensen. 17.00 Da adesso non si potrà più bluffare. Capiremo veramente come stanno gli uomini di classifica. 16.59 inizia IL Colle Passerino! 4,3 km al 9,9% di pendenza media e punta del 16%! Tra il 1° e il 3° km le pendenze sono quasi sempre l’11%. 16.58 Taaramae è un ottimo scalatore, anche se in parabola discendente da diversi anni. L’estone si trova dinanzi ad una delle ultime occasioni della carriera. 16.57 Jacopo Mosca parte al contrattacco in discesa ed in ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE DEL17.02 Scende a 1’00” il vantaggio della coppia di testa. Si frantuma il gruppetto degli inseguitori, tirato da De Marchi. 17.01 Taaramae transita per primo al traguardo volante di Fanano e si prende 3? di abbuono! 2? a Jensen. 17.00 Da adesso non si potrà più bluffare. Capiremo veramente come stanno gli uomini di classifica. 16.59IL! 4,3 km al 9,9% di pendenza media e punta del 16%! Tra il 1° e il 3° km le pendenze sono quasi sempre l’11%. 16.58 Taaramae è un ottimo scalatore, anche se in parabola discendente da diversi anni. L’estone si trova dinanzi ad una delle ultime occasioni della carriera. 16.57 Jacopo Mosca parte al contrattacco in discesa ed in ...

