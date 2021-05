LIVE Giro d’Italia in DIRETTA: De Marchi maglia rosa, Nibali perde 34? da Bernal. Ciccone: “Ho poco da perdere” (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2021 LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI ORDINE D’ARRIVO TAPPA DI OGGI GIULIO Ciccone IMPRESSIONA, ORA E’ IL CAPITANO DELLA TREK-SEGAFREDO. DOVE PUO’ ARRIVARE? GIULIO Ciccone: “NON HO NIENTE DA perdeRE, MI SENTIVO DI ATTACCARE E L’HO FATTO” VINCENZO Nibali: ” LE DICHIARAZIONI DI DE Marchi: “maglia rosa, UN PREMIO ALLA CARRIERA. MI SENTO FUORI POSTO” VIDEO HIGHLIGHTS QUARTA TAPPA Giro d’Italia 17.38 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, pagelle, approfondimenti, la Fagianata di Riccardo Magrini e tantissimo altro. Un saluto ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE2021 LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI ORDINE D’ARRIVO TAPPA DI OGGI GIULIOIMPRESSIONA, ORA E’ IL CAPITANO DELLA TREK-SEGAFREDO. DOVE PUO’ ARRIVARE? GIULIO: “NON HO NIENTE DARE, MI SENTIVO DI ATTACCARE E L’HO FATTO” VINCENZO: ” LE DICHIARAZIONI DI DE: “, UN PREMIO ALLA CARRIERA. MI SENTO FUORI POSTO” VIDEO HIGHLIGHTS QUARTA TAPPA17.38 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, pagelle, approfondimenti, la Fagianata di Riccardo Magrini e tantissimo altro. Un saluto ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 3? ?? Piancanelli - km 122 ????????????????????????????????????????@gougeardA, @PellaudSimon, A… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 3? ?? Ricca - km 158 ????????????????????????? @PellaudSimon, ??@vincenalban, @ZOCC2,… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 4? ??? Ponte Secchia - km 122 ???????????????@Quintenhermans, Taaramäe, @JensenJuul ?? 5… - infoitsport : LIVE Giro d'Italia in DIRETTA: classifica generale, De Marchi leader! Bernal e Ciccone rifilano 33' a Nibali - SpettacoliNEWS : @PieroPelu: da luglio in tour con 'Gigante Live', una serie di concerti esplosivi in giro per l'Italia! -