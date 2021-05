L'Italia non può restare appesa al feticcio Rt (Di martedì 11 maggio 2021) Tranquillizziamo subito chi teme che la tutela della vita umana debba piegarsi alle vili e fredde leggi dell'economia. L'ipotesi sempre più forte di modificare l'indice Rt come è stato misurato finora ... Leggi su quotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Tranquillizziamo subito chi teme che la tutela della vita umana debba piegarsi alle vili e fredde leggi dell'economia. L'ipotesi sempre più forte di modificare l'indice Rt come è stato misurato finora ...

Advertising

gualtierieurope : Mi candido per vincere la sfida del rilancio, della buona amministrazione e dello sviluppo equo e sostenibile: non… - matteorenzi : In ogni caso io non ho nulla da nascondere: se volessi organizzare qualche incontro riservato non lo farei all'Auto… - MatteoRichetti : In Italia la #tampontax, ovvero l’Iva su assorbenti e prodotti igienici femminili, è al 22%. I prodotti di questo g… - CervatoEmanuela : RT @Italiantifa: Non ha nemmeno approfondito il motivo della reazione palestinese all'ennesimo abuso del Governo israeliano contro la popol… - d3f3nc3l3s2 : RT @FrancesB2021: Caro @Louis_Tomlinson e’ tutto molto bello ma perché in Italia non hai deciso per più date?? Devi credere più in te stess… -