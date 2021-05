L’inflazione Usa spaventa gli investitori. Ecco perché le Borse sono finite in rosso (Di martedì 11 maggio 2021) La Fed segnala che le attese di inflazione per l’anno in corso sono balzate al 3,4%, come non accadeva da otto anni. Gli investitori temono che scappi di mano alla banca centrale che però è per ora rassicurata dalle attese a medio-lungo periodo dove L’inflazione è vista al 2,5%. Molto dipenderà dall’andamento dei prezzi delle materie prime che continuano a salire senza freni Leggi su ilsole24ore (Di martedì 11 maggio 2021) La Fed segnala che le attese di inflazione per l’anno in corsobalzate al 3,4%, come non accadeva da otto anni. Glitemono che scappi di mano alla banca centrale che però è per ora rassicurata dalle attese a medio-lungo periodo doveè vista al 2,5%. Molto dipenderà dall’andamento dei prezzi delle materie prime che continuano a salire senza freni

