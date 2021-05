Lily James come non l’avete mai vista: biondissima e sexy come Pamela Anderson (Di martedì 11 maggio 2021) Lily James è una continua sorpresa. Dopo aver vestito i panni della dolce Lady Rose in Downton Abbey e della spumeggiante Donna in Mamma Mia! Ci risiamo, l’attrice ha sorpreso tutti su Instagram postando uno scatto del suo prossimo personaggio: Pamela Anderson. L’attrice, infatti, interpreterà la star di Baywatch nella miniserie di Hulu Pam & Tommy, che ripercorrerà la mitica storia d’amore – turbolenta e chiacchiaratissima – tra Pamela Anderson e il batterista Tommy Lee. Nonché lo scandalo del filmino intimo girato dai due durante la luna di miele. Irriconoscibile, lo scatto con lunghi capelli biondi e frangetta spettinata ha lasciato i fan a bocca aperta. E, soprattutto, ha messo a tacere le critiche degli haters. Chi riteneva la dolce Lily ... Leggi su amica (Di martedì 11 maggio 2021)è una continua sorpresa. Dopo aver vestito i panni della dolce Lady Rose in Downton Abbey e della spumeggiante Donna in Mamma Mia! Ci risiamo, l’attrice ha sorpreso tutti su Instagram postando uno scatto del suo prossimo personaggio:. L’attrice, infatti, interpreterà la star di Baywatch nella miniserie di Hulu Pam & Tommy, che ripercorrerà la mitica storia d’amore – turbolenta e chiacchiaratissima – trae il batterista Tommy Lee. Nonché lo scandalo del filmino intimo girato dai due durante la luna di miele. Irriconoscibile, lo scatto con lunghi capelli biondi e frangetta spettinata ha lasciato i fan a bocca aperta. E, soprattutto, ha messo a tacere le critiche degli haters. Chi riteneva la dolce...

massimo_san : RT @ParamountItalia: Due gocce d'acqua #LilyJames #PamelaAnderson - ParamountItalia : Due gocce d'acqua #LilyJames #PamelaAnderson - BlueFab_ : Devo guardare il nuovo telefilm di Lily James - We_Are_Legends1 : RT @perchetendenza: 'Lily James': Per le sue prime foto nei panni di Pamela Anderson nella miniserie 'Pam & Tommy' - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Lily James si trasforma in Pamela Anderson per la mini-serie 'Pam and Tommy' #LilyJames -