LI | Bernaudo | politica fuori da municipalizzate

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma – “Per noi lae i partiti devono uscire dalla gestione dei servizi. E’ stato un fallimento averli affidati a societa’decotte, che non svolgono piu’ la loro mission da tempo e che hanno messo questa citta’ in ginocchio per quanto riguarda trasporti, rifiuti, decoro e manutenzione del verde.” “Quindi e’ chiaro che queste societa’ vanno chiuse, bisogna fare le gare, bisogna aprire alle migliori eccellenze della libera impresa per far si’ che attraverso il merito e la concorrenza si possano rendere dei servizi ai cittadini romani”. Lo ha dichiarato Andrea, presidente di Liberisti italiani e candidato a sindaco di Roma.