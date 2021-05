L’export della Difesa italiana cala (ancora). Ecco tutti i numeri dell’Uama (Di martedì 11 maggio 2021) Nuovo campanello d’allarme per L’export italiano della Difesa. I 4,6 miliardi di euro di vendite registrati nel 2020 confermano il trend negativo degli ultimi anni, facendo registrare un -10% sul 2019. Lo certifica la “Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”, presentata al Parlamento dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, già approdata in commissione Difesa al Senato nella presentazione del relatore, il senatore leghista Massimo Candura. Sul tema si terranno diverse audizioni, a iniziare da domani, quando a palazzo Madama arriverà Alberto Cutillo, direttore dell’Uama, l’Unità della Farnesina responsabile per le autorizzazioni dei materiali di armamento. IL TREND ... Leggi su formiche (Di martedì 11 maggio 2021) Nuovo campanello d’allarme peritaliano. I 4,6 miliardi di euro di vendite registrati nel 2020 confermano il trend negativo degli ultimi anni, facendo registrare un -10% sul 2019. Lo certifica la “Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”, presentata al Parlamento dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, già approdata in commissioneal Senato nella presentazione del relatore, il senatore leghista Massimo Candura. Sul tema si terranno diverse audizioni, a iniziare da domani, quando a palazzo Madama arriverà Alberto Cutillo, direttore, l’UnitàFarnesina responsabile per le autorizzazioni dei materiali di armamento. IL TREND ...

