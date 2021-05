Letta difende il ddl Zan e Gasparri perde la brocca: 'Stalinista' (Di martedì 11 maggio 2021) I deliri di questa destra oscurantista continuano, tra proteste contro migranti e supposizioni su che cosa sia la famiglia ideale, con Maurizio Gasparri che attacca il capogruppo democratico Letta sul ... Leggi su globalist (Di martedì 11 maggio 2021) I deliri di questa destra oscurantista continuano, tra proteste contro migranti e supposizioni su che cosa sia la famiglia ideale, con Maurizioche attacca il capogruppo democraticosul ...

Advertising

globalistIT : - tiebreak20 : @susy43279731 Non solo Letta, ma milioni di cittadini romani la pensano come lui, chi ancora la difende dopo 5 anni… - Marika802 : @Fedez La cosa che più mi dispiace è che in italia , si utilizzino questi scontri per fare propaganda politica e… - emiliapost_ : I paragoni sono difficili da fare. Ma la vittoria della destra aperturista in #Spagna fa riflettere su un… - GiorgioTorassa : #ottoemezzo @alesallusti Difende chi non vuole approvare il DDL Zan dimostrando di non averla letta. Sono 7 pagine,… -