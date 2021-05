Leonardo DiCaprio nella prima foto di Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese (Di martedì 11 maggio 2021) La primissima immagine di Killers of the Flower Moon, il film con Leonardo DiCaprio di nuovo diretto da Martin Scorsese: lo vedremo nel 2022 si Apple TV +. foto Apple L’ha lanciata sui social. Poi Apple TV+ l’ha presentata ufficialmente. Ecco la prima immagine di Leonardo DiCaprio in Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese. Lo vedremo al cinema e su Apple TV+ nel 2022. E la sceneggiatura è firmata Eric Roth, il Premio Oscar per Forrest Gump… Budegt previsto? 200 milioni di dollari. L’attesa è alle stelle, in ogni senso. Lo vedremo nel 2022. Killers of the ... Leggi su amica (Di martedì 11 maggio 2021) La primissima immagine diof the, ilcondidiretto da: lo vedremo nel 2022 si Apple TV +.Apple L’ha lanciata sui social. Poi Apple TV+ l’ha presentata ufficialmente. Ecco laimmagine diinof thedi. Lo vedremo al cinema e su Apple TV+ nel 2022. E la sceneggiatura è firmata Eric Roth, il Premio Oscar per Forrest Gump… Budegt previsto? 200 milioni di dollari. L’attesa è alle stelle, in ogni senso. Lo vedremo nel 2022.of the ...

