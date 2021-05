Leonardo DiCaprio, la sua fidanzata lo sostiene mentre lui si prepara al suo nuovo film (Di martedì 11 maggio 2021) Leonardo DiCaprio sta girando un nuovo film con Martin Scorsese e la sua fidanzata lo ha sostenuto attraverso il suo profilo Instagram. La fidanzata di Leonardo DiCaprio ha sostenuto l'attore americano pubblicando una foto sulle sue Instagram Stories questa settimana: la modella di 23 anni, rispettando la natura privata della loro storia d'amore, non ha scritto una parola né aggiunto una didascalia, pur mostrando sottilmente il suo sostegno nei confronti dell'attore vincitore dell'Oscar. Camila Morrone ha ricondiviso il post Instagram di Leo in cui l'attore ha regalato ai fan un assaggio del suo prossimo progetto diretto da Martin Scorsese. "Un primo sguardo a Killers of the Flower Moon" ha scritto DiCaprio, inserendo un link nella sua ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 maggio 2021)sta girando uncon Martin Scorsese e la sualo ha sostenuto attraverso il suo profilo Instagram. Ladiha sostenuto l'attore americano pubblicando una foto sulle sue Instagram Stories questa settimana: la modella di 23 anni, rispettando la natura privata della loro storia d'amore, non ha scritto una parola né aggiunto una didascalia, pur mostrando sottilmente il suo sostegno nei confronti dell'attore vincitore dell'Oscar. Camila Morrone ha ricondiviso il post Instagram di Leo in cui l'attore ha regalato ai fan un assaggio del suo prossimo progetto diretto da Martin Scorsese. "Un primo sguardo a Killers of the Flower Moon" ha scritto, inserendo un link nella sua ...

