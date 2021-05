L’enigmatico annuncio di Netflix sull’arrivo della seconda parte della serie tv

Leggi su youmovies

(Di martedì 11 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha annunciato l’arrivodi una delletelevisive più popolaripiattaforma. Ma la data l’ha rivelata in modo particolare e sibillino. Vediamo di cosa si tratta. Tempo di annunci per la piattaforma streaming. Dopo aver rivelato il nuovo programma di Alessandro Cattelan, in arrivo a fine 2021, il servizio