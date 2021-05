Lei è Maria Braccini, la fidanzata di un famoso vip. Ecco chi è (Di martedì 11 maggio 2021) Maria Braccini è una modella fidanzata da circa 8 mesi con Jannik Sinner, un nome non molto conosciuto per i non addetti ai lavori o gli appassionati di sport; il ragazzo infatti, originario di Bolzano, è un campione di tennis, un vero talento, e a soli 19 anni sfiderà agli Internazionali di Tennis di Roma 2021 il campione spagnolo Nadal. Tanta comprensione e nessuna pressione Della fidanzata, poco più grande di lui, il ragazzo ha dichiarato: È carina e comprende le mie esigenze da tennista. Sa che il tennis in questo momento è la mia priorità e non mi mette alcuna pressione. Io sto investendo le mie energie per costruire qualcosa di importante e lei sta al mio fianco. Credo sia la persona migliore per fare questo percorso con me. La ragazza, 21enne, è molto attiva e conosciuta si Instagram, dove vanta ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 11 maggio 2021)è una modellada circa 8 mesi con Jannik Sinner, un nome non molto conosciuto per i non addetti ai lavori o gli appassionati di sport; il ragazzo infatti, originario di Bolzano, è un campione di tennis, un vero talento, e a soli 19 anni sfiderà agli Internazionali di Tennis di Roma 2021 il campione spagnolo Nadal. Tanta comprensione e nessuna pressione Della, poco più grande di lui, il ragazzo ha dichiarato: È carina e comprende le mie esigenze da tennista. Sa che il tennis in questo momento è la mia priorità e non mi mette alcuna pressione. Io sto investendo le mie energie per costruire qualcosa di importante e lei sta al mio fianco. Credo sia la persona migliore per fare questo percorso con me. La ragazza, 21enne, è molto attiva e conosciuta si Instagram, dove vanta ...

