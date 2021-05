Lega, Politi: Raggi su Marino è incommentabile, conservi dignità (Di martedì 11 maggio 2021) Roma – “Non commentiamo neanche le recenti dichiarazioni di Virginia Raggi sul sindaco Marino, ci ricordiamo bene quando l’allora consigliere Raggi insieme ad altri membri che ora siedono in maggioranza, porto’ le arance all’allora Sindaco, scrivendo una delle pagine piu’ meschine e basse della Politica romana.” “E’ spaventoso che oggi, solo per scopi elettorali, cerchi addirittura di riabilitare la disastrosa esperienza Marino targata Partito Democratico. Comprendiamo che sia alla canna del gas dopo cinque anni insignificanti se non dannosi, ma almeno conservi la dignita’”. Cosi’ in un comunicato Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina. Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021) Roma – “Non commentiamo neanche le recenti dichiarazioni di Virginiasul sindaco, ci ricordiamo bene quando l’allora consigliereinsieme ad altri membri che ora siedono in maggioranza, porto’ le arance all’allora Sindaco, scrivendo una delle pagine piu’ meschine e basse dellaca romana.” “E’ spaventoso che oggi, solo per scopi elettorali, cerchi addirittura di riabilitare la disastrosa esperienzatargata Partito Democratico. Comprendiamo che sia alla canna del gas dopo cinque anni insignificanti se non dannosi, ma almenola dignita’”. Cosi’ in un comunicato Maurizio, capogruppoin Assemblea Capitolina.

