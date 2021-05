Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Benevento

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 11 maggio 2021) Unalanciatissima verso la Champions ospita undepresso e in caduta libera verso la Serie B. Gara tesissima, in palio punti pesantissimi. In casa, rientra Gollini dopo il turno di squalifica. Riprendono il posto da titolare Hateboer e Pessina, al posto di Maehle e Ilicic schierati a Parma, mentre Muriel dovrebbe rimpiazzare Zapata, che va in panchina. In casa sannita, Pippo Inzaghi si gioca una buona fetta di speranze salvezza a Bergamo contro una delle squadre più in forma del momento. Il tecnico ha ancora qualche dubbio: Tuia è leggermente favorito su Caldirola, Depaoli e Caprari dovrebbero partire dall’inizio. Con la squalifica di Schiattarella, spazio a Viola. Queste le(3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; ...