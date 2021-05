“Le toglie Pomeriggio 5”. Barbara D’Urso trema: “La nuova giovane conduttrice già pronta” (Di martedì 11 maggio 2021) Durante la sua ultima apparizione televisiva, Barbara D’Urso si è lasciata andare commentando velatamente le voci che vorrebbero la sospensione del suo ruolo di regina di Domenica Live e di Pomeriggio 5. “In tutti questi anni ho imparato una cosa. Quando l’ignoranza urla, dice, dice cose anche non vere, l’intelligenza tace, sorride ma fa tanto rumore”, ha esordito pungente in diretta. Barbara D’Urso ha poi continuato: “E voi avete fatto talmente tanto rumore che abbiamo fatto il record stagionale di ascolti di Domenica Live. Picchi del 18-19% e oltre 2 milioni. Un giorno meraviglioso perché Domenica Live è vivo, vegeto, vegetissimo e fa record d’ascolti, come peraltro Pomeriggio 5”. Eppure le indiscrezioni non si arrendono e continuano ad emergere novità sempre più convincenti sullo ... Leggi su tuttivip (Di martedì 11 maggio 2021) Durante la sua ultima apparizione televisiva,si è lasciata andare commentando velatamente le voci che vorrebbero la sospensione del suo ruolo di regina di Domenica Live e di5. “In tutti questi anni ho imparato una cosa. Quando l’ignoranza urla, dice, dice cose anche non vere, l’intelligenza tace, sorride ma fa tanto rumore”, ha esordito pungente in diretta.ha poi continuato: “E voi avete fatto talmente tanto rumore che abbiamo fatto il record stagionale di ascolti di Domenica Live. Picchi del 18-19% e oltre 2 milioni. Un giorno meraviglioso perché Domenica Live è vivo, vegeto, vegetissimo e fa record d’ascolti, come peraltro5”. Eppure le indiscrezioni non si arrendono e continuano ad emergere novità sempre più convincenti sullo ...

