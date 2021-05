Le notizie del giorno, Juventus a rischio esclusione in Serie A. La decisione su Pirlo, critiche a Cristiano Ronaldo (Di martedì 11 maggio 2021) Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Piove sul bagnato in casa Juventus, il club bianconero sta disputando una stagione veramente negativa e rischia l’esclusione dalle prossime due stagioni in Champions League e anche dal campionato di Serie A. Le minacce sono arrivate principalmente dalla Uefa, adesso anche da Gravina che ha messo le cose in chiaro: i bianconeri dovranno abbandonare la Superlega. Ospite di Radio Anch’io Lo Sport su RadioRai, il presidente della FIGC ha dichiarato. “Mi auguro che questa controversia possa essere sanata nel più breve tempo possibile. Siamo tutti stanchi di questo braccio di ferro tra UEFA e questi tre club. Mi auguro di essere mediatore tra la Juventus e la Uefa, perchè non fa bene al calcio italiano e ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 11 maggio 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Piove sul bagnato in casa, il club bianconero sta disputando una stagione veramente negativa e rischia l’dalle prossime due stagioni in Champions League e anche dal campionato diA. Le minacce sono arrivate principalmente dalla Uefa, adesso anche da Gravina che ha messo le cose in chiaro: i bianconeri dovranno abbandonare la Superlega. Ospite di Radio Anch’io Lo Sport su RadioRai, il presidente della FIGC ha dichiarato. “Mi auguro che questa controversia possa essere sanata nel più breve tempo possibile. Siamo tutti stanchi di questo braccio di ferro tra UEFA e questi tre club. Mi auguro di essere mediatore tra lae la Uefa, perchè non fa bene al calcio italiano e ...

