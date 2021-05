Le mobilitazioni durante l’assemblea degli azionisti Eni

(Di martedì 11 maggio 2021) SULLA SCENA DEL CRIMINE: Fridays For Future in piazza per denunciare i crimini di Eni Il 12 Maggio Fridays For Future manifesterà in tutta Italia per denunciare le responsabilità di Eni nella crisi climatica e nella devastazione ambientale dei territori in cui opera. Il giorno deldella prima azienda italiana di idrocarburi, che si terrà online e a porte chiuse, “torniamo a manifestare contro Eni, che cerca di ripulire la sua immagine mostrandosi in prima linea nella produzione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

...gli obblighi di investimenti e occupazione sugli altri impianti e annuncia nuove. Il ... come illustrato dalla stessa direzione aziendale i tavoli di confronto.... lo stato d'eccezione e la criminalità poliziesca sette giorni (per lo meno fino al 5 ... Non c'è uscita da questo modello senza potenti "abajo y la izquierda". Si esce solo con la ... (ANSA) - ROMA, 11 MAG - L'associazione ambientalista Extinction Rebellion Italia (XR) annuncia che domani, in occasione dell'assemblea degli azionisti di Eni, alla mattina terrà un presidio dalle 9 al ...