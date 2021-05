(Di martedì 11 maggio 2021) Molte, spinte dalla pandemia, hanno scoperto nell’ultimo anno l’importanza di poter disporre di spazi flessibili per i dipendenti ai quali deve essere garantito lo smart. È cambiato così il profilo delle società che fanno ricorso al co-. Ne abbiamo parlato con Alice Soru, fondatrice di Open Campus. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

Advertising

EleonoraEvi : STIAMO CORRENDO UN RISCHIO ENORME. I quasi 400mld € di sussidi all’#agricoltura rischiano di andare ancora a sosten… - Mov5Stelle : Subito dopo l'apertura dell'amministrazione Biden sulla sospensione dei brevetti, le quotazioni di borsa delle gran… - andreabettini : Acceleratori, enormi telescopi, supermicroscopi: i grandi progetti scientifici internazionali sarebbero impossibili… - CorriereCitta : Le grandi aziende scoprono il co-working - dalbertocarlos_ : @MarcoGuidi13 @pisto_gol Si, ma Mr Li era un prestanome sconosciuto, qui parliamo di una delle aziende più grandi d… -

Ultime Notizie dalla rete : grandi aziende

Cyber Security 360

36) e 'Congressi eeventi fieristici' (pag. 45) delle Linee Guida sopra menzionate, ove si ...Disponibile anche il completo strumento Sistema di gestione COVID 19 per tutte le(manuale, ...Un contesto nel quale "lecorporate vanno da loro e tengono i depositi da loro per stare tranquilli, ricevono da loro i prestiti migliori e c'e' una selezione negativa per tutti i medi ...Durante il processo tra Apple ed Epic, l’azienda di videogiochi ha ammesso che il mobile è fondamentale per la crescita di Fornite. Prima della rimozione del gioco dall'App Store, iOS rappresentava il ...Lottomatica, scommesse: Gamenet Group ha completato l'acquisizione del 100% della partecipazione di International Game Technology ...