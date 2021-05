«Le fate ignoranti», se Luca Argentero condivide le prime foto dal set della serie (Di martedì 11 maggio 2021) Le foto sono momenti di festa. Luca Argentero, che nell’adattamento televisivo de Le fate ignoranti è stato scelto per recitare la parte di Massimo, marito defunto di Cristiana Capotondi e amante di Eduardo Scarpetta, ha voluto condividere online frammenti del set. «Che bello tornare a casa», ha scritto sul proprio profilo Instagram, dove ha pubblicato due diverse immagini, una bottiglia in mano e l’applauso della troupe circostante. «Non avrò mai modo di ringraziare abbastanza chi mi ha fatto credere di poter fare questo lavoro. Grazie amico mio», ha continuato poi, indirizzato la propria riconoscenza a Ferzan Ozpetek e alle «Fate meravigliose», il cui lavoro, diversamente da quello di Argentero, ancora non è terminato. Leggi su vanityfair (Di martedì 11 maggio 2021) Le foto sono momenti di festa. Luca Argentero, che nell’adattamento televisivo de Le fate ignoranti è stato scelto per recitare la parte di Massimo, marito defunto di Cristiana Capotondi e amante di Eduardo Scarpetta, ha voluto condividere online frammenti del set. «Che bello tornare a casa», ha scritto sul proprio profilo Instagram, dove ha pubblicato due diverse immagini, una bottiglia in mano e l’applauso della troupe circostante. «Non avrò mai modo di ringraziare abbastanza chi mi ha fatto credere di poter fare questo lavoro. Grazie amico mio», ha continuato poi, indirizzato la propria riconoscenza a Ferzan Ozpetek e alle «Fate meravigliose», il cui lavoro, diversamente da quello di Argentero, ancora non è terminato.

