Le dieci fake news del giorno La verità su quanto sta accadendo

Leggi su ilblogdellestelle

(Di martedì 11 maggio 2021) Continuiamo a leggere ennesimesu Rousseau e sulle attività che svolgiamo. Per questo siamo costretti, ancora una volta, a dover smentire le false informazioni che vengono veicolate e a difendere l’onorabilità del nostro lavoro. Queste le dichiarazioni riportate ieri in questo post e che devono essere chiarite. 1 – “L’associazione Rousseau ha mostrato evidente contrarietà a questo progetto politico, tanto da provare a frapporre ostacoli a questo nuovo percorso costituente”. Non è così. Laè che Rousseau non ha mai mostrato alcuna contrarietà ad alcun progetto politico, anche solo semplicemente perché di questo progetto politico nessuno sa nulla, dal momento che non vi è stato alcun percorso partecipativo con attivisti e iscritti e non si conoscono quindi i contenuti: verrà violato il limite dei due mandati? Le ...