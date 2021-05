Le date del tour di Piero Pelù: i concerti in estate (Di martedì 11 maggio 2021) Sono state annunciate le prime date del tour di Piero Pelù in programma in estate. L’artista comunica la volontà di tornare presto sul palco, nello specifico a partire dall’inizio del mese di luglio quando terrà un live in Piazza Castello a Marostica (Vicenza) per il Marostica Summer Festival (9 luglio). L’evento è quello di recupero del concerto atteso inizialmente per il 10 luglio 2020. Il tour estivo di Piero Pelù proseguirà con un concerto a Brescia il 14 luglio ed uno a Milano il 15 luglio (Carroponte di Sesto San Giovanni). Il 18 luglio l’artista sarà a Molfetta e il 19 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Ad agosto i concerti del tour di Piero ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Sono state annunciate le primedeldiin programma in. L’artista comunica la volontà di tornare presto sul palco, nello specifico a partire dall’inizio del mese di luglio quando terrà un live in Piazza Castello a Marostica (Vicenza) per il Marostica Summer Festival (9 luglio). L’evento è quello di recupero del concerto atteso inizialmente per il 10 luglio 2020. Ilestivo diproseguirà con un concerto a Brescia il 14 luglio ed uno a Milano il 15 luglio (Carroponte di Sesto San Giovanni). Il 18 luglio l’artista sarà a Molfetta e il 19 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Ad agosto ideldi...

