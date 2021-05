Le aperture dei quotidiani inglesi: “Boris blocca la finale di Champions”, si va verso l’opzione Portogallo (Di martedì 11 maggio 2021) La finale di Champions League è certo che sarà giocata tra due squadre inglesi (Manchester City e Chelsea), ma quello che non si sa ancora è il luogo. Difficilmente si giocherà in Turchia e anche in Inghilterra come riportano i maggiori quotidiani inglesi. SI va verso l’opzione Portogallo che aveva ospitato anche la finale dello scorso anno. Mirror titola ““Boris blocca la finale di Champions” , la UEFA avrebbe accettato di spostare la finale di Champions a Wembley, ma il governo inglese rifiuta di addolcire le normative per l’ingresso in UK. Le normative, infatti, impongono la quarantena per chi arriva in Inghilterra, lo spiega il ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021) LadiLeague è certo che sarà giocata tra due squadre(Manchester City e Chelsea), ma quello che non si sa ancora è il luogo. Difficilmente si giocherà in Turchia e anche in Inghilterra come riportano i maggiori. SI vache aveva ospitato anche ladello scorso anno. Mirror titola ““ladi” , la UEFA avrebbe accettato di spostare ladia Wembley, ma il governo inglese rifiuta di addolcire le normative per l’ingresso in UK. Le normative, infatti, impongono la quarantena per chi arriva in Inghilterra, lo spiega il ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: non si possono tenere chiusi in casa 60 milioni di italiani ad oltranza a dispetto dei dati. Grazie alle… - Iter_Mentis : La #Firenze dei #giardini. #Sabato 15/5. Passeggiata con visita guidata. Torniamo a camminare nel capoluogo toscano… - laura_ceruti : RT @ilriformista: Più probabile un posticipo che la cancellazione. Si riflette su ulteriori aperture sulla base dei dati in miglioramento d… - borrillo62 : RT @ilriformista: Più probabile un posticipo che la cancellazione. Si riflette su ulteriori aperture sulla base dei dati in miglioramento d… - ilriformista : Più probabile un posticipo che la cancellazione. Si riflette su ulteriori aperture sulla base dei dati in miglioram… -