Lavoro, i ministri di Italia e Spagna chiedono che la ripresa parta da stabilità e qualità (Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – I ministri del Lavoro di Italia e Spagna, Andrea Orlando e Yolanda Diaz, hanno scritto una lettera pubblicata sul sito del Corriere della Sera e su El Pais per sottolineare che è "essenziale tenere presente che le misure per la ripresa non dovrebbero cadere nuovamente nell'errore di incoraggiare l'occupazione attraverso contratti precari e condizioni di Lavoro di scarsa qualità". "La crisi sanitaria che stiamo ancora vivendo ha avuto un impatto significativo sul Lavoro e sull'occupazione", hanno ricordato Orlando e Diaz. I governi, proseguono, "devono anticipare e promuovere, attraverso tutti gli strumenti a loro disposizione, la stabilità del Lavoro e il miglioramento delle condizioni di impiego dei ...

