Lavoratori stranieri, la promessa mancata della regolarizzazione: dopo un anno esaminato il 12,7% delle domande. Le storie: “Illusi dalla legge” (Di martedì 11 maggio 2021) C’è chi si sente “prigioniero“, dopo un anno di attesa dalla richiesta di regolarizzazione. Chi è stato licenziato in piena pandemia da Covid-19, o si è contagiato. Ma anche chi è stato ricattato da datori di lavoro che si erano impegnati per un’assunzione, poi mai arrivata. E chi, pur disilluso, continua ad aspettare una chiamata dalla Prefettura, nella speranza di poter portare i propri figli in Italia. Ma c’è anche chi un datore di lavoro non lo ha più. Come Vicky, badante e colf colombiana che vive da due anni a Novara. Il suo titolare è morto in un incidente, poco dopo aver chiesto di sanare la sua posizione. Un dramma che si è trasformato in una beffa per la lavoratrice: perché, tra una prefettura latitante e una pubblica amministrazione che non risponde alle sollecitazioni e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) C’è chi si sente “prigioniero“,undi attesarichiesta di. Chi è stato licenziato in piena pandemia da Covid-19, o si è contagiato. Ma anche chi è stato ricattato da datori di lavoro che si erano impegnati per un’assunzione, poi mai arrivata. E chi, pur disilluso, continua ad aspettare una chiamataPrefettura, nella speranza di poter portare i propri figli in Italia. Ma c’è anche chi un datore di lavoro non lo ha più. Come Vicky, badante e colf colombiana che vive da due anni a Novara. Il suo titolare è morto in un incidente, pocoaver chiesto di sanare la sua posizione. Un dramma che si è trasformato in una beffa per la lavoratrice: perché, tra una prefettura latitante e una pubblica amministrazione che non risponde alle sollecitazioni e ...

