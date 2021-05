Laurea abilitante 2021 senza esame di Stato: come funziona la nuova riforma (Di martedì 11 maggio 2021) La Laurea abilitante si appresta a divenire un vero e proprio standard per molti ordini professionali. Tra le conseguenze dettate dalla grave crisi del coronavirus vi sono infatti importanti modifiche nell’accesso alla professione per migliaia di giovani Laureati. L’obiettivo è da un lato di rendere disponibili figure professionali carenti in un momento di grave difficoltà per il Paese. Dall’altro di agevolare l’ingresso nella vita attiva professionale per coloro che hanno conseguito il titolo universitario. In questo modo, si punta a ridurre un importante gap presente nel mondo del lavoro. A prevedere il cambio di passo è il cosiddetto disegno di legge Manfredi, che risulta in fase di verifica presso le Commissioni congiunte di Giustizia e Cultura della Camera dei Deputati. Dopo la presentazione dei correttivi, il testo di legge ... Leggi su notizieora (Di martedì 11 maggio 2021) Lasi appresta a divenire un vero e proprio standard per molti ordini professionali. Tra le conseguenze dettate dalla grave crisi del coronavirus vi sono infatti importanti modifiche nell’accesso alla professione per migliaia di giovaniti. L’obiettivo è da un lato di rendere disponibili figure professionali carenti in un momento di grave difficoltà per il Paese. Dall’altro di agevolare l’ingresso nella vita attiva professionale per coloro che hanno conseguito il titolo universitario. In questo modo, si punta a ridurre un importante gap presente nel mondo del lavoro. A prevedere il cambio di passo è il cosiddetto disegno di legge Manfredi, che risulta in fase di verifica presso le Commissioni congiunte di Giustizia e Cultura della Camera dei Deputati. Dopo la presentazione dei correttivi, il testo di legge ...

Advertising

newsfinanza : Laurea «abilitante» (senza esame di Stato), la riforma in arrivo: cosa cambia per le professioni - PilarIspanyolum : Laurea «abilitante» (senza esame di Stato), cosa cambia per laureati e professioni con la riforma - RassegnaZampa : #Laurea «abilitante» (senza esame di Stato), cosa cambia per laureati e professioni con la riforma - studiomarzocchi : Ultima Ora: Laurea «abilitante» (senza esame di Stato), la riforma in arrivo: cosa cambia per le professioni… - Corriere : Laurea «abilitante» (senza esame di Stato), cosa cambia per laureati e professioni con la riforma -