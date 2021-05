L’Aria che Tira, l’infettivologo Galli: “Questa sera sarà la mia ultima volta in tv, quello che dovevo dire l’ho detto” (Di martedì 11 maggio 2021) “Questa sera sarà la mia ultima volta in tv, quello che dovevo dire l’ho detto”. Il direttore del dipartimento Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ha lasciato tutti di sorpresa con Questa affermazione e così Questa mattina, mentre era ospite in diretta a L’Aria che Tira, su La7, la padrona di casa Myrta Merlino gli ha chiesto spiegazioni. “È vero. Per almeno 15 giorni ho da lavorare, da studiare, da fare altro. Se non emergono fatti straordinari nuovi preferisco fare a meno non solo di andare in televisione ma anche di rilasciare interviste”, ha quindi spiegato il professor ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) “la miain tv,che”. Ilttore del dipartimento Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo, ha lasciato tutti di sorpresa conaffermazione e cosìmattina, mentre era ospite intta ache, su La7, la padrona di casa Myrta Merlino gli ha chiesto spiegazioni. “È vero. Per almeno 15 giorni ho da lavorare, da studiare, da fare altro. Se non emergono fatti straordinari nuovi preferisco fare a meno non solo di andare in televisione ma anche di rilasciare interviste”, ha quindi spiegato il professor ...

