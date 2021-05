Land Rover Italia presenta la Defender Eco Home

(Di martedì 11 maggio 2021) Al via un innovativo progetto di travelling connotato dall’unicità di un’esperienza che trae ispirazione dalla spiccata attitudine del brandper la scoperta, lo spirito di avventura, il desiderio di superare i propri limiti, abbattendo convenzioni e barriere, sempre all’insegna di Above & Beyond. Da queste premesse, nasce il progettoEco, la nuova avventura proposta dache ha voluto al suo fianco Airbnb, il partner ideale per avviare questo straordinario viaggio emozionale, alla scoperta dellen beauties. L’idea nasce quindi dall’incontro di due elementi fondamentali, il primo è la nuova, l’iconache ...

Dieci weekend per vivere un'avventura on the road in Italia. E soggiornare in una minicasa mobile dotata di tutti i comfort. È il progetto Defender Eco Home, nato dalla collaborazione trae Airbnb. Ecco come funziona e le tappe del viaggioLa regina, 95 anni, preceduta dall'arrivo della corona e delle insegne reali, ha raggiunto la sede del Parlamento a bordo di una semplice e insolita(l'auto preferita da Filippo) e non, ...Viaggiare in Italia con una minicasa mobile eco e di design. Vi spieghiamo come funziona il progetto Defender Eco Home, di Land Rover e Airbnb ...Annuncio vendita Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 150 CV HSE usata del 2018 a Viterbo nella sezione Auto usate di Automoto.it ...