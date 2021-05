Lanciati 250 razzi da Gaza | Israele colpisce 130 obiettivi

(Di martedì 11 maggio 2021) Nuova notte di scontri. Circa 250sono statidalla Striscia diverso, che ha risposto con una serie di raid aerei contro 130in un’operazione denominata “Guardiani del muro”. E’ di 24 morti, di cui nove bambini, e 103 feriti il bilancio dei raid israeliani condotti nella notte contro la Striscia diin rappresaglia per il lancio di 250, ha riferito il ministero della Sanità palestinese. Tra glila casa di un comandante di un battaglione di Hamas, un sito di produzione di munizioni, il quartier generale dell’intelligence del gruppo di resistenza islamica e complessi militari di Hamas e della Jihad. Sono almeno 15 i miliziani di Hamas rimasti uccisi nei raid condotti nella notte dalle Forze ...

Nottata di combattimenti fra Israele e Hamas a Gaza . Dalla Striscia, secondo il portavoce militare, sono statiieri oltrerazzi verso lo Stato ebraico , decine dei quali sono stati intercettati dal sistema di difesa Iron Dome. I lanci sono proseguiti anche stamane, con un attacco ad Ashkelon. La ...Circa 250 lanci in poche ore dalla Striscia verso lo Stato ebraico. Che ha risposto colpendo 130 obiettivi militari palestinesi ...GERUSALEMME. Non si placano le tensioni tra Israele e Hamas (QUI LA NOTIZIA). Notte di combattimenti a Gaza, secondo il portavoce militare, ieri sono stati lanciati oltre 250 razzi verso lo Stato ebra ...