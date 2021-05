Lanciati 250 razzi da Gaza | Israele colpisce 130 obiettivi

Advertising

Israele registra 6 persone rimaste ferite dai razzida Gaza contro Ashkelon, cittadina costiera non lontano dalla Striscia. I razzi hanno colpito un edificio: in un appartamento il ...Circarazzi sono statidalla Striscia di Gaza verso Israele , che ha risposto con una serie di raid aerei contro 130 obiettivi in un'operazione denominata 'Guardiani del muro'. Secondo l'...Scontro tra Israele e Hamas a Gaza: è stata una notte molto agitata con oltre 200 razzi sparati dalla Striscia verso Gerusalemme e Ashkelon (città di circa 160mila abitanti ...Nella notte ci sono stati anche nuovi scontri a Gerusalemme est tra manifestanti palestinesi e la polizia israeliana. Raid israeliani hanno colpito 130 obiettivi militari. I feriti sono oltre 65.