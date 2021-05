Lanciati 250 razzi da Gaza, Israele colpisce 130 obiettivi (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) - Nuova notte di scontri. Circa 250 razzi sono stati Lanciati dalla Striscia di Gaza verso Israele, che ha risposto con una serie di raid aerei contro 130 obiettivi in un'operazione denominata "Guardiani del muro". E' di 24 morti, di cui nove bambini, e 103 feriti il bilancio dei raid israeliani condotti nella notte contro la Striscia di Gaza, ha riferito il ministero della Sanità palestinese. Tra gli obiettivi la casa di un comandante di un battaglione di Hamas, un sito di produzione di munizioni, il quartier generale dell'intelligence del gruppo di resistenza islamica e complessi militari di Hamas e della Jihad. Sono almeno 15 i miliziani di Hamas rimasti uccisi nei raid, riferiscono fonti militari citate dai media dello Stato ebraico. "Abbiamo lanciato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) - Nuova notte di scontri. Circa 250sono statidalla Striscia diverso, che ha risposto con una serie di raid aerei contro 130in un'operazione denominata "Guardiani del muro". E' di 24 morti, di cui nove bambini, e 103 feriti il bilancio dei raid israeliani condotti nella notte contro la Striscia di, ha riferito il ministero della Sanità palestinese. Tra glila casa di un comandante di un battaglione di Hamas, un sito di produzione di munizioni, il quartier generale dell'intelligence del gruppo di resistenza islamica e complessi militari di Hamas e della Jihad. Sono almeno 15 i miliziani di Hamas rimasti uccisi nei raid, riferiscono fonti militari citate dai media dello Stato ebraico. "Abbiamo lanciato ...

