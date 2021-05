L’account Instagram che posta foto di animali senza collo (Di martedì 11 maggio 2021) Avete mai provato a immaginare come sarebbero gli animali senza collo? No? Capiamo non sia il primo pensiero che si può avere appena svegli al mattino, ma c’è un utente di Instagram che ha raccolto in un account foto di animali senza collo. Si chiama Nonecks – “just some cute neckless pictures”, e la sua gallery ha l’ambizione di radunare foto già editate su internet e tentativi fatti in prima persona. Fra i commenti c’è chi dice di non riuscire a smettere di ridere e chi invece trova alcuni animali più carini del solito. Ma queste foto non sono le prime nel loro genere. Infatti, già qualche anno fa su Reddit era stata creata una community dedicata al fotorittocco di ... Leggi su wired (Di martedì 11 maggio 2021) Avete mai provato a immaginare come sarebbero gli? No? Capiamo non sia il primo pensiero che si può avere appena svegli al mattino, ma c’è un utente diche ha raccolto in un accountdi. Si chiama Nonecks – “just some cute neckless pictures”, e la sua gallery ha l’ambizione di radunaregià editate su internet e tentativi fatti in prima persona. Fra i commenti c’è chi dice di non riuscire a smettere di ridere e chi invece trova alcunipiù carini del solito. Ma questenon sono le prime nel loro genere. Infatti, già qualche anno fa su Reddit era stata creata una community dedicata alrittocco di ...

