L’abbigliamento tecnico sportivo è il nuovo lusso

(Di martedì 11 maggio 2021) In un mondo ancora alle prese con la pandemia, uomini e donne di tutte le età hanno deciso – come prima mai si era visto – di indossare leggings per martellare marciapiedi, scivolare a cavallo di biciclette super leggere rivestiti da scritte fosforescenti o, quando proprio butta male, fare burpee nel salotto di casa… e a seguire pubblicare i progressi fatti su piattaforme come Strava o Nike Run Club. Una cosa risulta poi visibile ad occhio nudo: che si tratti di app o attrezzature nessuno ha lesinato l’investimento per procurarsele. Le comunità di fitness online sono aumentate vertiginosamente negli ultimi dodici mesi in ogni parte del mondo: per molti le attività all’aria aperta sono state la sola alternativa consentita alle maledette mascherine a cui dobbiamo sottoporci e hanno fornito uno scopo alla monotonia del nostro quotidiano. Il potere del networking è stato riconosciuto ...