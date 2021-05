La verità sul vaccino di Zingaretti (Di martedì 11 maggio 2021) Il leader del Pd ha denunciato su Facebook che i no vax hanno utilizzato sue vecchie foto per gettare fango sulla campagna vaccinale. Zingaretti ha fatto Astrazeneca e aspetta il richiamo Leggi su ilgiornale (Di martedì 11 maggio 2021) Il leader del Pd ha denunciato su Facebook che i no vax hanno utilizzato sue vecchie foto per gettare fango sulla campagna vaccinale.ha fatto Astrazeneca e aspetta il richiamo

Ultime Notizie dalla rete : verità sul Mercedesz sgancia la bomba a Pomeriggio 5: 'Stiamo insieme ma...'. Gelo in studio Incalzata dalle domande, Mercedesz alla fine ha ammesso la verità: in studio è calato il gelo . NON ... Mercedesz, punta sul vivo, ha immediatamente preso le parti del fidanzato: ' Lui è impulsivo , l'...

Oroscopo oggi Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni 12 maggio 2021: Oroscopo 12 maggio tutti i segni Soli: una persona, sul posto di lavoro, è incantata dal vostro fascino. Ma ve ne siete accorti?! ... chiedere un sostegno SCORPIONE: cambiare la routine SAGITTARIO: emerge qualche verità CAPRICORNO: ...

Verità sul mondo delle RSA: la FISH sostiene il Garante nazionale Mauro Palma FISH Onlus - Federazione Italiana per il Superamento