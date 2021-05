La variante indiana del coronavirus è considerata dall’Oms una minaccia (Di martedì 11 maggio 2021) (immagine: Pixabay)Da variante di interesse a variante preoccupante. Così l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) riclassifica ufficialmente la variante di coronavirus B.1.617, identificata in India ma ormai diffusa in oltre 30 paesi nel mondo. Gli esperti riferiscono che da studi preliminari sembra che la variante indiana si trasmetta in modo più facile rispetto al ceppo originale e che riesca a eludere in parte l’azione dei vaccini. Maggiori dettagli saranno pubblicati nelle prossime ore, ma, sottolineano dall’Oms, serve più ricerca. Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/6SISISeZOT — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 10, 2021 Variant of concern Fino alla scorsa settimana B.1.617 era solo una delle 10 varianti di ... Leggi su wired (Di martedì 11 maggio 2021) (immagine: Pixabay)Dadi interesse apreoccupante. Così l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) riclassifica ufficialmente ladiB.1.617, identificata in India ma ormai diffusa in oltre 30 paesi nel mondo. Gli esperti riferiscono che da studi preliminari sembra che lasi trasmetta in modo più facile rispetto al ceppo originale e che riesca a eludere in parte l’azione dei vaccini. Maggiori dettagli saranno pubblicati nelle prossime ore, ma, sottolineano, serve più ricerca. Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/6SISISeZOT — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 10, 2021 Variant of concern Fino alla scorsa settimana B.1.617 era solo una delle 10 varianti di ...

