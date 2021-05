La trentesima giornata di Basket-Serie A (Di martedì 11 maggio 2021) , ultima della regular season, fa registrare l’espulsione di Cremona dai playoff dopo la sconfitta per mani dell’Olimpia Milano. L’ultimo posto se lo prende Trento che passa sul campo della Virtus Bologna. Sconfitta a sorpresa per Sassari contro la già retrocessa Cantù , mentre Venezia ottiene la quinta piazza vincendo a Reggio Emilia. Chiudono con una vittoria Brescia, Trieste e Brindisi. Quali sono stati i risultati del? ACQUA S.BERNARDO CANTÙ-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 106-101 AJX ARMANI EXCHANGE MILANO-VANOLI Basket CREMONA 74-66 ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE-FORTITUDO LAVOROPIU BOLOGNA 88-62 UNAHOTELS REGGIO EMILIA-UMANA REYER VENEZIA 65-71 HAPPY CASA BRINDISI-OPENJOBMETIS VARESE 108-84 VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 83-91 GERMANI BRESCIA-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 86-84 La classifica finale Ajx Armani Exchange ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 11 maggio 2021) , ultima della regular season, fa registrare l’espulsione di Cremona dai playoff dopo la sconfitta per mani dell’Olimpia Milano. L’ultimo posto se lo prende Trento che passa sul campo della Virtus Bologna. Sconfitta a sorpresa per Sassari contro la già retrocessa Cantù , mentre Venezia ottiene la quinta piazza vincendo a Reggio Emilia. Chiudono con una vittoria Brescia, Trieste e Brindisi. Quali sono stati i risultati del? ACQUA S.BERNARDO CANTÙ-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 106-101 AJX ARMANI EXCHANGE MILANO-VANOLICREMONA 74-66 ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE-FORTITUDO LAVOROPIU BOLOGNA 88-62 UNAHOTELS REGGIO EMILIA-UMANA REYER VENEZIA 65-71 HAPPY CASA BRINDISI-OPENJOBMETIS VARESE 108-84 VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 83-91 GERMANI BRESCIA-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 86-84 La classifica finale Ajx Armani Exchange ...

